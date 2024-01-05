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В Киеве уничтожена любимая фабрика военной одежды Зеленского

«Страна»: фабрика военного снаряжения «M-Tac» уничтожена в Киеве

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Страна.ua

Фабрика военного снаряжения «M-Tac», которая поставляла одежду президенту Украины Владимиру Зеленскому, уничтожена в Киеве в ходе ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ со стороны России. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издание опубликовало кадры, сделанные работниками фабрики, — на них видны развалины цехов, полностью уничтоженных ударом. Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко утверждает, что, кроме цехов, были уничтожены сырье для производства, привезенное из других стран.

«Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и материалы», — рассказал Донченко.

Одежду фабрики «M-Tac» носят Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

До этого на Украине рассказали о последствиях ударов по Киеву.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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