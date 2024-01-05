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Группировка «Центр» сбила 6 украинских БПЛА в районе Кременной

МО: силы ПВО группировки «Центр» сбили 6 украинских беспилотников под Кременной

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Shutterstock

По информации старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова, средства противовоздушной обороны российских военных сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной Луганской Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости.

Шаров также отметил, что за последние сутки российские военные нанесли удар по скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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