Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вторгаться в Россию является плохой идеей. Об этом он написал в социальных сетях.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — пишет Маск.

Свое сообщение он сопроводил «смеющимся» смайликом. Своим сообщением Маск отреагировал на шутку про интеллект императора Франции Наполеона Бонапарта, который потерпел поражение в России и был вынужден бежать.

Американские вооруженные силы вторгались в Россию в ходе интервенции во время Гражданской войны — пять тысяч американских военнослужащих были размещены на Севере России, и еще почти восемь тысяч — на Дальнем Востоке. В боевых действиях они участия не принимали, однако противодействовали красным партизанам и устраивали казни недовольных интервенцией, чем вызвали усиление симпатий к большевикам, обещавшим выгнать интервентов.

После разгрома Русской армии Александра Колчака американские силы были выведены из России.

До этого американский миллиардер, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины должны были перейти к обороне, но страны Запада заставили их провести контрнаступление.

Ранее Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина.