Минобороны Израиля считает важным передать гражданскую власть в Газе Палестине

После завершения войны гражданскую власть в Газе необходимо передать палестинцам. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью для газеты Times of Israel.

«Израильского гражданского присутствия не будет в секторе Газа после достижения целей войны <...> Жители Газы — палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на палестинских органах при условии, что не будет враждебности к Израилю», — заявил Галант.

Он добавил, что Армия обороны Израиля после завершения войны будет иметь возможность оперативного воздействия на территории палестинского анклава для того, чтобы исключить контроль ХАМАС над территорией Газы и предотвратить угрозу для Израиля.

До этого власти сектора Газа заявили, что Израиль сбросил на анклав более 45 тыс. бомб.

Общий вес всех авиабомб и ракет, сброшенных израильской авиацией и армией, по данным властей Газы, составляет более 65 тыс. тонн.

Ранее Нетаньяху заявил, что ожидает продолжения войны в секторе Газа «много месяцев».