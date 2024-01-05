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Стали известны результаты работы радиотехнических войск России за 2023 год

Расчеты радиотехнических войск в 2023 году обнаружили 2 млн воздушных объектов

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Минобороны РФ

Боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что на вооружении радиотехнических войск находятся современные радиолокационные средства, такие как «Небо-ММ», «Подлет», «Каста-ВМ», «Наблюдатель-ФСРиКВП», «Обновление», «Ниобий-М», а также комплексы средств автоматизации, включая «Фундамент-М» и выносной индикаторный пост «ВИП-117М3». Благодаря использованию этих средств возможно обнаружение и сопровождение любых средств воздушно-космического нападения, включая малоразмерные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые ракеты не только в воздухе, но и в космосе.

Департамент также отметил, что дежурные боевые расчеты радиотехнических войск были приведены в готовность более четырех тысяч раз, что является ярким примером высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках.

До этого начальник радиотехнических войск министерства обороны Белоруссии полковник Александр Воробьев заявил, что на западных границах страны ежедневно фиксируются по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации.

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