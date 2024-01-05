Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал с оперативной информацией по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Причина перекрытия движения не указана.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны России сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город. Городские спасательные службы на середину четверга, 4 января, не зафиксировали повреждений инфраструктуры.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.