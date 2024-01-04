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В США заявили, что Россия уничтожила самый боеспособный самолет Украины

MWM: Россия сожгла самый ценный самолет ВСУ, который невозможно заменить

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Alexander Ermochenko/AP

Российские войска уничтожили самый ценный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27. Потерю боевой машины не удастся компенсировать. Самолет был уничтожен в районе Великоалександровки в Днепропетровской области.

«Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, который считается наиболее боеспособным самолетом в арсенале страны», — говорится в публикации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С осуществило взлет с аэродрома базирования.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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