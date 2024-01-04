В США заявили, что Россия уничтожила самый боеспособный самолет Украины

Российские войска уничтожили самый ценный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27. Потерю боевой машины не удастся компенсировать. Самолет был уничтожен в районе Великоалександровки в Днепропетровской области.

«Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, который считается наиболее боеспособным самолетом в арсенале страны», — говорится в публикации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С осуществило взлет с аэродрома базирования.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.