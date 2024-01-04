Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«4 января т.г. около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

До этого в МО РФ сообщали, что системы ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 над Липецкой областью. Снаряд был переоборудован для поражения наземных целей.

4 января ВСУ также провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.