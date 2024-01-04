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ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о нескольких сбитых целях над городом

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Телеграм-канал «Подслушано Севастополь»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нескольких сбитых целях над городом. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале губернатора.

«По предварительной информации уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — сообщил чиновник.

При этом чиновник подчеркнул, что видео и фотосъемку дронов вести не следует.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что лица, публикующие видео с дронами в социальных сетях, выполняют роль шпионской сети для Украины.

По словам Константинова, публикуя такие видео, граждане предоставляют «противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию». Он подчеркнул, что такие видео позволяют ВСУ оценивать эффективность атаки беспилотника и в следующий раз делать поправку с учетом специфики работы ПВО.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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