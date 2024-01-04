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В Германии заявили, что 2024 год станет решающим для конфликта на Украине

Генерал ФРГ Катер назвал 2024-й решающим годом в конфликте на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала канала Welt.

По словам Катера, в 2024 году произойдет поворотный момент в российско-украинском конфликте. Новый год покажет, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) перехватить инициативу.

«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он также полагает, что в 2024 году может решиться вопрос о мирных переговорах до конца декабря.

До этого бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative писал, что США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой. По его словам, Байден отказался от мыслей о победе Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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