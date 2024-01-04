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Украинская армия потеряла более 100 солдат и несколько боевых машин в ЛНР

МО РФ: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли за сутки около 120 человек

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, все случилось в районах населенных пунктов Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

В итоге потери противника составили до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная. В министерстве уточнили, что экипаж Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ.

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