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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район и Горловку

ВСУ ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 01:00 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: три снаряда калибром 155 мм», — говорится в публикации.

По Горловке выпустили три снаряда калибра 152 мм в 02:20, указали в представительстве.

3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Замостье в Белгородской области.

До этого Вячеслав Гладков заявлял, что после обстрела со стороны Украины зафиксировали повреждения различной степени в четырех частных жилых домовладениях в Шебекино.

Ранее системы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью.

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