США намерены использовать аэродромы нескольких африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, Штаты уже проводят предварительные переговоры о разрешении невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине. Авторы материала отметили, что США стремятся остановить распространение в регионе исламистских боевиков.

Издание отметило, что дроны должны помочь силам США наблюдать за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций. В то же время чиновники из госдепартамента отметили, что Штаты могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.

До этого американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил об ударе по репутации западной бронетехники. По словам экспертов, потери бронетехники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Ранее в Европарламенте назвали существование НАТО угрозой для Европы.