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В Белом доме не стали раскрывать, сколько ВСУ потеряли западного оружия

Кирби заявил, что не готов раскрыть статистику потерь поставленного ВСУ оружия

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Белый дом не готов раскрыть статистику потерь поставленного Вооруженным силам Украины оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он переадресовал вопрос представителям ВСУ.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы по каждой системе, предоставленной Украине, была определенная степень подотчетности, чтобы мы могли заверить конгресс и американцев в том, что эти материально-технические средства применяются на поле боя надлежащим образом», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что не знает случаев нецелевого расходования поставленного Украине западного вооружения.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к перемирию на Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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