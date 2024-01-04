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Российские бойцы отразили наступление ВСУ под Купянском

Минобороны: ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской армии отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, в районе поселка Синьковка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении, потери противника на данном направлении составили до роты живой силы», — сообщил Зыбинский.

Он добавил, что кроме живой силы, ВСУ потеряли на этом направлении САУ Krab польского производства и разведывательный БПЛА «Фурия», сбитый расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор».

До этого российские войска за минувшие сутки, 3 января, отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее армия России за сутки отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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