Подразделения российской армии отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, в районе поселка Синьковка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении, потери противника на данном направлении составили до роты живой силы», — сообщил Зыбинский.

Он добавил, что кроме живой силы, ВСУ потеряли на этом направлении САУ Krab польского производства и разведывательный БПЛА «Фурия», сбитый расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор».

До этого российские войска за минувшие сутки, 3 января, отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее армия России за сутки отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.