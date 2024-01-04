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В США заявили, что Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ

AC: взвод солдат ВС России способен уничтожить большую группу западной техники

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют Вооруженным силам России создавать ловушки для больших групп западной военной техники. Об этом в своей статье написал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

По его словам, в большом количестве российские дроны позволяют солдатам выслеживать и обездвиживать германские танки Leopard.

«Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды [обездвиженной] бронетехники и уничтожать ее», — указал журналист.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции используют многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

По его словам, у ВС РФ «слишком много» беспилотников.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сказал, что российские части, применяя FPV-дроны в зоне спецоперации, парализуют украинскую армию.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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Операция на Украине
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