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В США заявили, что переданные Украине танки Abrams не видели с момента прибытия

Forbes: переданные Украине два месяца назад Abrams не видели с момента прибытия

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Американские танки Abrams, полученные Украиной, нигде не наблюдаются. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — сказано в сообщении.

Как указывает издание, неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали эти боевые машины.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Forbes, Украине следует заняться усилением брони Abrams, чтобы танки могли противостоять атакам российских беспилотников.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили недостаточно танков Abrams, чтобы они могли сыграть важную роль в боевых действиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставки Киеву танков Abrams, назвав их «серьезным оружием». По его словам, это не изменит баланс сил на поле боя.

В январе 2023 года США обещали передать Украине 31 танк Abrams. Зеленский сообщил в конце сентября, что они получены, но не уточнил их количество.

Ранее в Германии заявили о дефиците танков Leopard 2A6 на Украине.

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