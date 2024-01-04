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Экс-депутат Рады подвергла критике русскоязычных солдат ВСУ

Фарион осудила русскоговорящих бойцов ВСУ за негативное влияние на ход конфликта

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые общаются между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией. Об этом в беседе с каналом ISLND TV заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — сказала бывший парламентарий

Она также осудила украинских военнослужащих, которые по рации говорят «на московском языке».

«Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?» — добавила экс-депутат.

Ранее СБУ открыло уголовное производство в отношении Фарион. Как отметили в Службе безопасности Украины, поводом для разбирательства послужила критика экс-депутата в адрес русскоязычных в украинской армии, которая спровоцировала негативную реакцию в обществе.

До этого Фарион потребовала «утилизировать» говорящих на русском языке на Украине.

Фарион является членом крайне правой партии «Свобода». В России в отношении нее заведены дела по ч. 4 ст. 33, пп. «а, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за русофобские высказывания.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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