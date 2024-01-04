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В США заявили, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ**

В Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ*

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WANA NEWS AGENCY/via REUTERS

Представитель Белого дома заявил, что взрывы в иранском Кермане, произошедшие во время траурного шествия в честь гибели генерала Касема Сулеймани, выглядят как акция террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). По его словам, это «рабочая гипотеза» американских властей, пишет РИА Новости.

В результате взрывов погибли 95 человек, еще 211 получили ранения. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим.

Президент страны заявил, что исполнители и заказчики теракта будут выявлены и наказаны по заслугам, а верховный руководитель Ирана заявил о жестком ответе на катастрофу, созданную террористами.

Генерал Касем Сулеймани был убит в результате операции США в январе 2020 года.

Официальный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Анкару был отложен из-за трагических событий.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

*   организация запрещена в России
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