В Газе подсчитали количество сброшенных Израилем бомб

Власти сектора Газа заявили, что Израиль сбросил на анклав более 45 тыс. бомб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского анклава.

«Самолеты израильского оккупанта сбросили на сектор Газа во время войны-геноцида более 45 тысяч ракет и огромных бомб, некоторые из которых содержали 2000 фунтов взрывчатки», — сообщили в пресс-службе правительства Газы.

Общий вес всех авиабомб и ракет, сброшенный израильской авиацией и армией, по данным властей Газы, составляет более 65 тыс. тонн.

До этого американский сенатор Берни Сандерс призвал конгресс прекратить военное финансирование Израиля, так как, по его словам, деньги будут использованы для поддержки «крайне непропорциональной» и «аморальной войны» еврейского государства в секторе Газа.

Он подчеркнул, что это привело к «катастрофическим результатам для палестинского народа».

Ранее Нетаньяху заявил, что ожидает продолжения войны в секторе Газа «много месяцев».