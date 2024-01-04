Боррель поддержал идею передачи Киеву дальнобойных ракет

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поддержал призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Киеву дальнобойные ракеты. Об этом Боррель пишет в социальных сетях.

«Мы договорились о необходимости усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», — заявил Боррель по итогу переговоров с главой польского МИД.

Глава европейской дипломатии добавил, что на переговорах также обсуждался вопрос усиления мер против обхода санкций со стороны России.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет отвечать на любую атаку ударом возмездия.

Так он прокомментировал призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что слова Сикорского направлены против самой Польши.