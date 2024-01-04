В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Взрывы в Харькове», — написал он.

Чиновник не привел никаких подробностей.

В настоящее время в Винницкой, Харьковской и Черкасской областях Украины действует воздушная тревога.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наемников.

До этого Олег Синегубов заявил, что в городе Чугуеве Харьковской области одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов.

По его словам, взрыв произошел вечером 31 декабря, повреждены ангар и склад.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.