В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
«Взрывы в Харькове», — написал он.
Чиновник не привел никаких подробностей.
В настоящее время в Винницкой, Харьковской и Черкасской областях Украины действует воздушная тревога.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наемников.
До этого Олег Синегубов заявил, что в городе Чугуеве Харьковской области одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов.
По его словам, взрыв произошел вечером 31 декабря, повреждены ангар и склад.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.