В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Каменки-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал частный сектор, полностью выбиты стекла в окнах общеобразовательной школы. На данный момент установлен один погибший, это охранник школы. Сохраняется угроза повторных ударов», — поделился Балицкий.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы Запорожской области.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Украина использует тактику терроризма, атакуя гражданские объекты.

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