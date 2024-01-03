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В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

В Запорожье в результате обстрела ВСУ погиб охранник школы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Каменки-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал частный сектор, полностью выбиты стекла в окнах общеобразовательной школы. На данный момент установлен один погибший, это охранник школы. Сохраняется угроза повторных ударов», — поделился Балицкий.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы Запорожской области.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Украина использует тактику терроризма, атакуя гражданские объекты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке села Муром в Шебекинском городском округе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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