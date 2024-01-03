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ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Гладков: ВСУ атаковали село Муром Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке села Муром в Шебекинском городском округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — поделился Гладков.

По его словам, повреждения получил один частный дом, выбиты стекла и поврежден фасад.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что еще два в дополнение к уже найденным неразорвавшихся боеприпаса нашли в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации Демидова, на месте обнаружения опасной находки работают оперативные службы. Взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны смогли оперативно обезвредить один из них прямо на месте нахождения.

До этого Демидов сообщал, что в Белгороде проходит плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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