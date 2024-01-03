Хуситы атаковали коммерческое судно французской компании

Йеменские хуситы мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали коммерческое судно Tage французской компании CMA CGM. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины», — пояснил Сариа.

По его словам, экипаж отказался отреагировать на предупреждения военно-морских сил Йемена. Он добавил, что хуситы продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

До этого центральное командование США (CENTCOM) сообщало, что хуситы из Йемена вновь атаковали торговые суда в южной части Красного моря.

Обстрелы в Красном море начались 19 ноября, случай стал 24-м зарегистрированным с тех пор.

На безопасность прохождения судов в Красном море оказал влияние конфликт между Палестиной и Израилем..

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.