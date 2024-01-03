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Хуситы атаковали коммерческое судно французской компании

Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно Tage компании CMA CGM

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Йеменские хуситы мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали коммерческое судно Tage французской компании CMA CGM. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины», — пояснил Сариа.

По его словам, экипаж отказался отреагировать на предупреждения военно-морских сил Йемена. Он добавил, что хуситы продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

До этого центральное командование США (CENTCOM) сообщало, что хуситы из Йемена вновь атаковали торговые суда в южной части Красного моря.

Обстрелы в Красном море начались 19 ноября, случай стал 24-м зарегистрированным с тех пор.

На безопасность прохождения судов в Красном море оказал влияние конфликт между Палестиной и Израилем..

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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