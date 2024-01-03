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Стало известно, что может ожидать Зеленского за удары по Белгороду

Asia Times: удары ВСУ по Белгороду могут стать смертельными для Зеленского

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Efrem Lukatsky/AP

Удары по Белгороду могут стать смертельными для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению авторов публикации, Зеленский ухудшил положение Украины из-за атак на Белгород. Он делал ставку на то, что удары по российским городам положительно повлияют на поддержку Запада.

«Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту», — говорится в статье.

Отмечается, что западные страны могут вовсе отказаться от поддержки Киева, опасаясь расширения конфликта, поэтому удары по Белгороду могут стать для Зеленского смертельными.

До этого обозреватели газеты Corriere della Sera отмечали, что украинцы теряют веру в Зеленского из-за провала контрнаступления, а в вооруженных силах страны недостаточно боеприпасов, на производство которых у стран Европейского союза (ЕС) не хватает мощностей.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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