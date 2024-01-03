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Стали известны потери ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли более 310 солдат, две машины пехоты

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Донецком направлении общие потери Вооруженных сил Украины составили более 310 военных за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили танк, две боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, САУ «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 40 военных.

До этого министерство сообщало, что в 2023 году в Вооруженных силах Российской Федерации были сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

В конце декабря минувшего года закончился осенний призыв на срочную службу в российской армии. По информации оборонного ведомства, призваны были 130 тыс. человек.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром.

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Операция на Украине
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