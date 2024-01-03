Минобороны России сообщило о 10 перехваченных ракетах ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня Himars, «Ольха» и «Vampire», принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, российским силам удалось уничтожить 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской народной республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой народной республики и Новая Каховка Херсонской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение суток 2 января по российскому региону, включая сам Белгород, ВСУ выпустили более полусотни снарядов, есть разрушения и пострадавшие.

Позднее в представительстве Российской Федерации при ОБСЕ сообщили, что Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону Украины и не осудила ракетные атаки украинской армии (ВСУ) по Белгороду.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.