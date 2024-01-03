Комбат ВСУ заявил, что российская армия превосходит украинскую

Российская армия объективно сильнее украинской и лучше оснащена технологически. Об этом заявил командир батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Ролло, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской.. (…) Они сильнее — это объективно», — приводит издание слова комбата.

По словам Ролло, у россиян лучше не только снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии.

«Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник», — заявил комбат ВСУ.

3 января сообщалось, что четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ, удерживая позицию.

В тот же день в Киеве назвали недостаточную военную помощь Запада рецептом медленного поражения Украины.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что 2023 год показал невозможность победы Киева над Москвой.