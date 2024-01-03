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Минобороны России наградило бывшего главу полиции Екатеринбурга, погибшего на СВО

Минобороны наградило экс-главу полиции Екатеринбурга Трифонова, погибшего на СВО

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09.мвд.рф

Экс-руководителя УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова посмертно наградили медалью министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции». Об этом Ura.ru сообщила его адвокат Ольга Кезик.

«Трифонов был удостоен награды за участие в спецоперации посмертно», — сказала она.

Кезик отметила, что точной информации о похоронах Трифонова еще нет, но существует версия, что церемония пройдет в Москве, где живет его семья.

Накануне стало известно, что бывший глава управления министерства внутренних дел по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года лишения свободы за получение особо крупной взятки и нелегальное приобретение боеприпасов, погиб в зоне российской специальной военной операции.

Трифонов был задержан в 2019 году в Москве. Как выяснили следователи, мужчина в 2015 году брал взятку размером в 7,5 млн рублей от экс-заместителя главы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на помощь в заведении уголовного дела в отношении должника банкира. Трифонова приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ранее вступивший в ряды украинских войск актер Олег Иваница призвал отказаться от идеи захвата Крыма.

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