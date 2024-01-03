Российскому спецназу выдали на вооружение ПТРК «Корнет-Д1»

Соединения спецназначения в Самарской и Новосибирской областях получили на вооружение партию усовершенствованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Д1», Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Корнет-Д1» поступила на вооружение», — доложили в ЦВО.

Согласно информации пресс-службы, обновленные модели вооружения укрепили оборонные возможности гвардейских частей по ликвидации боевых бронированных машин.

В публикации отмечается, что «Корнет-Д1» предназначен для поражения танков с динамической защитой, малоскоростных воздушных и надводных целей в любое время суток, даже в трудных метеоусловиях и при наличии сильных оптических помех. Комплекс возможно размещать на любых носителях.

Накануне Нового года подразделения ВДВ России при помощи ПТРК «Корнет» смогли уничтожить наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Перед этим в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию »Ростех» заявили, что ПТРК «Корнет» успешно уничтожает поставляемую Западом технику в зоне спецоперации на Украине.

Ранее на Западе рассказали о российском оружии, которое может уничтожать бронированные танки.