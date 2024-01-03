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Над Белгородской областью утром сбили 12 ракет

МО: ПВО сбила 6 ракет «Точки-У» и 6 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 3 января уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «ТОЧКА-У» и шесть ракет РСЗО «ОЛЬХА». Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У». Шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», — сказали в ведомстве.

Накануне администрация Белгорода сообщила, что в городе отменили сигнал ракетной опасности.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что с утра в Белгороде было зафиксировано два обстрела. По его словам, ситуация в городе остается напряженной.

Накануне чиновник сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище.

Ночью 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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