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У ВСУ практически закончились боеприпасы советского образца под Артемовском

РИА Новости: ВСУ не хватает боеприпасов советского образца под Артемовском

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные проявляют неуверенность на позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском (Бахмут — украинское название). Об этом рассказал РИА Новости командир группы спецназа «Южной» группировки российских войск с позывным «Альф».

По его словам, сейчас украинские войска чаще всего применяют кассетные боеприпасы, но блиндажи, укрепления они пробить не могут. Кроме того, Вооруженные силы Украины на этом направлении активно прибегают к FPV-дронам, именно по этой причине российские разведчики под Артемовском выдвигаются только в ночное время малыми группами.

«Альф» рассказал, что сейчас его группа находится в районе Клещеевки, в ДНР, дальше она направится в район выполнения боевой задачи по предотвращению прорыва ВСУ и обеспечению продвижения близ стоящих подразделений.

Военнослужащий добавил, что выдвигаются группы на неделю, и это максимально оптимальный период, на который можно взять достаточно запасов еды и воды. Пока одна группа работает, солдаты, которые до этого выполняли задачи, могут восстановиться.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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