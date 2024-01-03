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В Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины

Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Армия России нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Об этом написал обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По его словам, несмотря на массовое сосредоточение средств противовоздушной обороны (ПВО) и современных технологий НАТО, России удалось ликвидировать выбранные цели. Украина лишилась чрезвычайно дорогостоящего вооружения, поставляемого из стран НАТО, и элементов промышленной инфраструктуры.

Подгурский добавил, что предоставленный Западом «зонтик» ПВО должен был защитить тайные заводы и расположения с ценнейшими образцами оружия и техники.

Накануне министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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