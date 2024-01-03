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Российские разведчики под Купянском уничтожили FPV-дроном бронеавтомобиль ВСУ

Под Купянском российский FPV-дрон уничтожил бронеавтомобиль ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

На Купянском направлении расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль противника. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

По словам оператора FPV-дрона с позывным «Архитектор», бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) двигался по полю вдоль лесополосы. Беспилотник поразил его в левый борт.

«Архитектор» отметил, что бойцы уничтожили уже не один десяток целей, в том числе и в этом квадрате. Но несмотря на стоящую вдоль дороги подбитую и сожженную технику, украинские войска продолжают перемещаться по опасным для них участкам.

Ранее сообщалось, что под Купянском российские артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях на Украине.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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