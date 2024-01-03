Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) (бывший полк «Азов» (организация запрещена в России)) с позывным «Бот» заявил, что украинская авиация не в состоянии оказать на поле боя достойной поддержки сухопутным подразделениям, сообщает РИА Новости.

По словам «Бота», украинская авиация часто видна над полем боя, но ее эффективность является маленькой. Офицер подчеркнул, что он имеет ввиду и самолеты, и вертолеты.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что по за пять дней по Украине было выпущено 500 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

До этого посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

2 января сообщалось, что российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.