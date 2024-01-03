Суданские силы быстрого реагирования заявили о готовности к прекращению огня

Силы быстрого реагирования (СБР) выразили готовность к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией Судана. Об этом сообщается в совместном заявлении СБР и суданской коалиции гражданских сил «Такаддум», которое было принято после переговоров в Аддис-Абебе, пишет ТАСС.

В документе, подписанном главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало, указывается, что СБР готовы достичь соглашения с армией, которое будет обязательным для обеих сторон, под контролем национальных, региональных и международных организаций. Это соглашение позволит остановить боевые действия и защитить гражданское население.

В рамках мирного процесса СБР также согласились открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи в районы Судана, которые находятся под их контролем. Кроме того, они освободят 451 человека, которые были взяты в плен во время конфликта. Освобождение пленных будет осуществляться при участии Международного комитета Красного Креста.

СБР также заявили о готовности помочь возвращению мирных жителей в пострадавшие районы, включая столицу Хартум и провинции Эль-Гезира, Дарфур и Кордофан. В заявлении отмечается необходимость создания гражданских администраций в этих районах. Также было договорено о создании национального комитета по защите гражданского населения.

Предполагается, что работу этого комитета будут координировать политические силы, которые поддерживают прекращение войны на национальном уровне. Их задачей будет контроль за возвращением мирных жителей в свои дома, возобновление работы сектора услуг и производственных объектов, а также обеспечение гуманитарных нужд населения.

Переговоры в Аддис-Абебе были частью усилий по достижению мира и стабильности в Судане. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало совершил визит в Уганду, где встретился с президентом страны, а затем прибыл в Эфиопию для переговоров с гражданскими политиками. В ходе переговоров, Дагало извинился за преступления, совершенные членами СБР, и пообещал найти виновных. Он также призвал региональное и международное сообщество поддерживать борьбу за мир в Судане.

После обнародования совместной декларации СБР и «Такаддум», Дагало заявил о готовности подписать мирное соглашение, если армия представит такой же документ. В свою очередь лидер коалиции «Такаддум» Абдалла Хамдок призвал руководство армии не игнорировать инициативу СБР и «Такаддум». Он выразил надежду на положительную реакцию со стороны армии.

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