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Система ПВО сработала над Севастополем, раздаются звуки мощных взрывов

Shot: над Севастополем работает система ПВО, произошли взрывы

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Телеграм-канал Mash на волне

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в Севастополе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, работает российская система ПВО.

Местные жители рассказали авторам канала как минимум о двух сильных взрывах.

Официальных комментариев пока нет.

За несколько часов до этого, в Минобороны РФ сообщили о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. В сообщении говорится, что 2 января около 22:30 была пресечена очередная попытка совершить «террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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