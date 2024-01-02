В интернете появились кадры удара гиперзвуковых ракет «Кинжал» по Киеву

В интернет попали уникальные кадры удара гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по цели в Киеве. Соответствующую видеозапись, полученную с уличной камеры, разместил Telegram-канал «Милитарист».

«Нечастое видео с попаданием ракеты <...> «Кинжал» в цель <...> в Киеве», — указывается в публикации.

На видео запечатлен момент атаки, когда ракета, окутанная плазмой, достигает гиперзвуковой скорости.

Второго января Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Позднее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские истребители 2 января выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» по Киеву.

Ранее в США высоко оценили российские ракеты «Кинжал».