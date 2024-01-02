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Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до 11

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 11

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Reuters

Число пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область возросло до 11. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — написал он.

По словам главы области, один боеприпас прилетел в частный жилой дом и попал мужчине в голову, пострадавшего уже прооперировали. Другой снаряд задел местную жительницу и ее сына, у них шоковое состояние и контузия, медики назначили амбулаторное лечение.

«Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка», — указывается в публикации.

Как пояснил Гладков, одного из них госпитализировали со слепым осколочным ранением грудной клетки и головы, второго — с контузией и осколочным ранением головы. У четырех остальных пострадавших диагностирована контузия.

Как до этого сообщали Минобороны России и Гладков, три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, есть жертвы и раненые. В общей сложности в Белгородской области был зафиксирован прилет 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха»

Ранее военный эксперт назвал особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха».

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Обстрелы Белгородской области
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