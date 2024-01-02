Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до 11

Число пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область возросло до 11. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — написал он.

По словам главы области, один боеприпас прилетел в частный жилой дом и попал мужчине в голову, пострадавшего уже прооперировали. Другой снаряд задел местную жительницу и ее сына, у них шоковое состояние и контузия, медики назначили амбулаторное лечение.

«Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка», — указывается в публикации.

Как пояснил Гладков, одного из них госпитализировали со слепым осколочным ранением грудной клетки и головы, второго — с контузией и осколочным ранением головы. У четырех остальных пострадавших диагностирована контузия.

Как до этого сообщали Минобороны России и Гладков, три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, есть жертвы и раненые. В общей сложности в Белгородской области был зафиксирован прилет 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха»

Ранее военный эксперт назвал особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха».