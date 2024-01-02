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Мобильную группировку РВСН перевооружили с «Тополей» на «Ярсы»

МО: РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на «Ярсы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Уточняется, что перевооружение этих соединений будет начато после 2025 года.

16 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о разработке новых ракет на замену «Ярсу».

Генерал-полковник также заявлял, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения, обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоят свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Ясненское ракетное соединение РВСН в Оренбургской области перейдет на использование ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее Путин оценил уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ.

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