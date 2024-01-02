Воздушная тревога объявлена в семи украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на семь украинских регионов. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях Украины. На онлайн-карте красным цветом также выделены подконтрольные украинским властям районы Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

До этого стало известно, что воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась почти 3,5 часа и стала наиболее длительной за последнее время.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.