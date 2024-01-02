В ХАМАС заявили, что руководство движения не пострадало от ударов Израиля

Руководство ХАМАС не пострадало от действий Израиля и продолжает выполнять свои обязанности на местах. Об этом заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, сообщает телеканал Al Hadath.

Политик также отметил, что ХАМАС готов участвовать в формировании объединенного палестинского правительства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

«Мы готовы участвовать в создании единого правительства в секторе Газа и на Западном берегу. В Газе не будет политического вакуума», — сказал Хания.

До этого Каир заявил, что устранение палестинского движения ХАМАС от политического влияния в секторе Газа после завершения конфликта нереально.

В конце декабря Катар сообщил Израилю о желании ХАМАС возобновить переговоры по заложникам.

При этом ХАМАС отверг трехэтапный план по урегулированию в Газе, предложенный Египтом.

Ранее в Британии раскрыли изначальные планы Израиля по конфликту в Газе.