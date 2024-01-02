В Росавиации заявили о планах аэропортов РФ по установке антидронных систем

Более 60 российских аэропортов планируют установить средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей поездки в Шереметьево, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, утвержденному главой правительства Михаилом Мишустиным, планируется до 2030 года установить системы обнаружения и подавления дронов на 31 аэродроме за счет средств федерального бюджета, отметил Ядров.

Еще 30 аэродромов, отметил глава ведомства, планируют реализовать данный проект за счет внебюджетных средств.

В декабре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил о начале создания в Московской области комплекса обеспечения безопасности аэропортов от БПЛА и птиц.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево заявили о запуске радиолокационного комплекса «ЕНОТ-СД», предназначенного для обнаружения дронов и защиты от них.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили 46 беспилотников ВСУ за сутки.