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В Росавиации заявили о планах аэропортов РФ по установке антидронных систем

Росавиация: более 60 аэропортов РФ заинтересованы в системах подавления дронов

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Leah Millis/Reuters

Более 60 российских аэропортов планируют установить средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей поездки в Шереметьево, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, утвержденному главой правительства Михаилом Мишустиным, планируется до 2030 года установить системы обнаружения и подавления дронов на 31 аэродроме за счет средств федерального бюджета, отметил Ядров.

Еще 30 аэродромов, отметил глава ведомства, планируют реализовать данный проект за счет внебюджетных средств.

В декабре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил о начале создания в Московской области комплекса обеспечения безопасности аэропортов от БПЛА и птиц.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево заявили о запуске радиолокационного комплекса «ЕНОТ-СД», предназначенного для обнаружения дронов и защиты от них.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили 46 беспилотников ВСУ за сутки.

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