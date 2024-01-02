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Стало известно о возможном уничтожении бункера с заместителем Залужного в Киеве

«Военное дело»: в Киеве уничтожен бункер с заместителем главкома ВСУ Залужного

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Киеве уничтожен подземный бункер с заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

Имя советника Залужного не уточняется. По данным информационного ресурса, у него было генеральское звание.

Предположительно, выжить ему не удалось.

До этого обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для журнала Forbes писал, что российские волонтеры создают огромное количество FPV-дронов, предназначенных для ведения боевых действий против ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского попал в ловушку из-за нового законопроекта по мобилизации. По его словам, жесткая мобилизация нужна Киеву, чтобы просить у западных стран деньги, несмотря на провал контрнаступления.

31 декабря украинский лидер во время обращения в Telegram-канале рассказал, что ему представили план боевых действий на 2024 год. Он указал, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ.

Ранее ВСУ потеряли более 115 военных на Купянском направлении за сутки.

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