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В Белгороде снова предупредили о ракетной опасности

В Белгороде третий раз за сутки запущена сирена ракетной опасности

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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде третий раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — посоветовал Гладков.

О первой сирене глава региона сообщал в 12:06 мск. Отменили сигнал ракетной опасности около 12:45. Второй раз предупреждение появилось 13:16 мск, а в 13:51 его отменили.

Вячеслав Гладков сначала рассказал тогда, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали.

Минобороны подтвердило информацию о четырех сбитых ракетах, а затем сообщило, что удалось сбить еще пять ракет. Речь о снарядах украинской ракетной системы залпового огня «Ольха».

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.

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Обстрел Белгорода
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