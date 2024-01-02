Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны отчитались о создании двух общевойсковых армий

Минобороны: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, 50 соединений и частей

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков», — говорится в публикации.

В конце декабря закончился осенний призыв на срочную службу в российской армии. По данным Минобороны, призваны были 130 тыс. человек. Сообщается, что большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

Отдельно отмечается, что 530 человек были направлены в научно-производственные подразделения, а еще 200 — члены сборной России по олимпийским видам спорта — в спортивные роты.

До этого командующий Сергей Кобылаш заявил, что в 2024 году дальняя авиация получит на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, как Запад чинил препоны осеннему призыву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами