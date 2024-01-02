В Минобороны отчитались о создании двух общевойсковых армий

В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков», — говорится в публикации.

В конце декабря закончился осенний призыв на срочную службу в российской армии. По данным Минобороны, призваны были 130 тыс. человек. Сообщается, что большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

Отдельно отмечается, что 530 человек были направлены в научно-производственные подразделения, а еще 200 — члены сборной России по олимпийским видам спорта — в спортивные роты.

До этого командующий Сергей Кобылаш заявил, что в 2024 году дальняя авиация получит на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, как Запад чинил препоны осеннему призыву.