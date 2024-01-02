На Украине заявили, что Запад передумал отправлять стране истребители F-16

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире телеканала «Рада», что о передаче Киеву американских истребителей F-16 речи не идет.

По его словам, ни одной новой информации по обучению украинских пилотов и передаче самолетов или другого вооружения не было. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли информация о том, когда украинские войска получат истребители.

При этом издание Newsweek со ссылкой на американский источник в конце декабря информировало, что Украина, предположительно, уже могла получить первые истребители F-16 от Запада.

Нидерланды и Дания первыми дали согласие на предоставление Украине истребителей F-16. В США подтвердили, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков.

31 декабря Игнат признал, что ВСУ не способны сбивать большинство российских ракет, а западные системы ПВО зачищают только некоторые участки.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.