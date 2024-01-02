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В Винницкой области сообщили о взрывах

«Страна.ua»: в Винницкой области прогремели взрывы

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Depositphotos

Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрывах в Винницкой области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого серию взрывов зафиксировали в Киеве, в результате чего нарушилось электроснабжение украинской столицы. Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском и Бучанском районах города. Энергетики пообещали вернуть свет, когда позволит ситуация с безопасностью. Издание «Страна.ua» предположило, что электричество в упомянутых районах могли отключить превентивно.

2 декабря также сообщалось о взрывах в Харьковской области и Кропивницком Кировоградской области. Информация о последствиях уточняется.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее на востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию.

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