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Военный эксперт рассказал об уникальном российском оружии в зоне СВО

Военный эксперт Кнутов: повторить беспилотник «Ланцет» не может ни одна страна

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия использует в зоне Специальной военной операции (СВО) беспилотники «Ланцет», подобные дроны пока что не может производить ни одна страна. Об этом рассказал директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «Ленте.ру».

«Это уникальный дрон-камикадзе, изготовленный из композитных материалов, компактный, со складными крыльями. Он работает на электродвигателе, его нельзя уловить с помощью тепловизора», — рассказал он.

«Ланцет» также имеет большую дальность, увеличенную боевую часть, задействует элементы искусственного интеллекта, обратил внимание специалист.

Кнутов подытожил, что такое оружие в настоящий момент не может произвести ни одна страна в мире.

Кроме того, эксперт отметил эффективность российской системы залпового огня «Торнадо», а также «Искандера-М» — практически неуязвимого для ПВО противника.

В декабре подразделения ВДВ России при помощи беспилотника «Ланцет» смогли уничтожить радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

Ранее создатели «Ланцета» представили новый беспилотник.

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